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    Под Оренбургом при столкновении двух иномарок погибли четыре человека

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    • Фото: orenburg_vk / vk.com
    Под Оренбургом при столкновении двух иномарок погибли четыре человека

    Под Оренбургом при столкновении двух иномарок погибли четыре человека

    Под Оренбургом при столкновении двух иномарок погибли четыре человека
  • Фото: orenburg_vk / vk.com

    • Смертельная авария произошла на трассе Гай — Орск в Оренбургской области.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, на дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки
    — Chevrolet Cruze и Toyota.

    В результате на месте погиб 34-летний водитель и два пассажира Chevrolet Cruze, а также 39-летний водитель Toyota. 40-летний пассажир Toyota доставлен в больницу города Гая с различными травмами.

    Погибшие были жителями Орска и Новотроицка.

    Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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