Под Оренбургом при столкновении двух иномарок погибли четыре человека

Смертельная авария произошла на трассе Гай — Орск в Оренбургской области.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, на дороге лоб в лоб столкнулись две иномарки
— Chevrolet Cruze и Toyota.
В результате на месте погиб 34-летний водитель и два пассажира Chevrolet Cruze, а также 39-летний водитель Toyota. 40-летний пассажир Toyota доставлен в больницу города Гая с различными травмами.
Погибшие были жителями Орска и Новотроицка.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
— Chevrolet Cruze и Toyota.
В результате на месте погиб 34-летний водитель и два пассажира Chevrolet Cruze, а также 39-летний водитель Toyota. 40-летний пассажир Toyota доставлен в больницу города Гая с различными травмами.
Погибшие были жителями Орска и Новотроицка.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
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