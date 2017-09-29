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    Госдума изменила дату начала обороны Севастополя

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    • Фото: Horst Grund / ru.wikipedia.org
    Госдума изменила дату начала обороны Севастополя

    Госдума изменила дату начала обороны Севастополя

    Госдума изменила дату начала обороны Севастополя
  • Фото: Horst Grund / ru.wikipedia.org

    • Госдума приняла закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя в 1941 году.

    Госдума в пятницу в третьем чтении приняла законопроект, уточняющий дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Вместо 5 ноября 1941 года днем начала обороны Севастополя будет считаться 30 октября 1941 года, передает «Интерфакс».

    Уточняется, что дата перенесена для того, чтобы определить число участников обороны Севастополя и дать им право получать пенсии на льготных условиях.

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