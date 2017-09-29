Госдума изменила дату начала обороны Севастополя

Госдума приняла закон, уточняющий дату начала обороны Севастополя в 1941 году.
Госдума в пятницу в третьем чтении приняла законопроект, уточняющий дату начала обороны Севастополя во время Великой Отечественной войны. Вместо 5 ноября 1941 года днем начала обороны Севастополя будет считаться 30 октября 1941 года, передает «Интерфакс».
Уточняется, что дата перенесена для того, чтобы определить число участников обороны Севастополя и дать им право получать пенсии на льготных условиях.
Уточняется, что дата перенесена для того, чтобы определить число участников обороны Севастополя и дать им право получать пенсии на льготных условиях.
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