Путин 2 октября отправится в Туркмению с визитом

В понедельник, 2 октября, российский лидер с официальным визитом посетит Туркмению.
Как сообщается на сайте Кремля, Владимир Путин отправится в Туркмению по приглашению ее президента Гурбангулы Бердымухамедова.
Последний раз Путин был в Туркмении в 2012 году. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи планируется подписание российско-туркменских документов.
Накануне российский лидер был в Анкаре, где провел переговоры с президентом Турции. Встречу, длившуюся почти 2 часа, Владимир Путин назвал «исключительно рабочей» и «откровенной», а Реджеп Эрдоган 8 раз назвал его «дорогим другом». Главы государств говорили о торговом сотрудничестве, строительстве «Турецкого потока» и референдуме в Иракском Курдистане, но главной темой стал сирийский вопрос.
Последний раз Путин был в Туркмении в 2012 году. Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи планируется подписание российско-туркменских документов.
Накануне российский лидер был в Анкаре, где провел переговоры с президентом Турции. Встречу, длившуюся почти 2 часа, Владимир Путин назвал «исключительно рабочей» и «откровенной», а Реджеп Эрдоган 8 раз назвал его «дорогим другом». Главы государств говорили о торговом сотрудничестве, строительстве «Турецкого потока» и референдуме в Иракском Курдистане, но главной темой стал сирийский вопрос.
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