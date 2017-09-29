Уголовное дело возбуждено после нападения на редакцию «Ленты.ру»

Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на редакцию
интернет-издания «Лента.ру».
Столичное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после ночного нападения на редакцию интернет-издания «Лента.ру», сообщается на сайте ведомства.
В ночь на пятницу неизвестный совершил нападение на редакцию издания, которая находится на Варшавском шоссе в Москве. Злоумышленник разбил стекло на первом этаже здания и устроил поджог. Уточняется, что злоумышленник бросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, сотрудники «Ленты.ру» обнаружили на стене здания надпись «Врешь, Лента» и свастику.
В результате нападения никто не пострадал.
В ночь на пятницу неизвестный совершил нападение на редакцию издания, которая находится на Варшавском шоссе в Москве. Злоумышленник разбил стекло на первом этаже здания и устроил поджог. Уточняется, что злоумышленник бросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, сотрудники «Ленты.ру» обнаружили на стене здания надпись «Врешь, Лента» и свастику.
В результате нападения никто не пострадал.
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