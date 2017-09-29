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    Уголовное дело возбуждено после нападения на редакцию «Ленты.ру»

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    • Фото: @lentaruofficial / twitter.com
    Уголовное дело возбуждено после нападения на редакцию «Ленты.ру»

    Уголовное дело возбуждено после нападения на редакцию «Ленты.ру»

    Уголовное дело возбуждено после нападения на редакцию «Ленты.ру»
  • Фото: @lentaruofficial / twitter.com

    • Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения на редакцию интернет-издания «Лента.ру».

    Столичное управление МВД возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство» после ночного нападения на редакцию интернет-издания «Лента.ру», сообщается на сайте ведомства.

    В ночь на пятницу неизвестный совершил нападение на редакцию издания, которая находится на Варшавском шоссе в Москве. Злоумышленник разбил стекло на первом этаже здания и устроил поджог. Уточняется, что злоумышленник бросил внутрь здания бутылку с зажигательной смесью. Кроме того, сотрудники «Ленты.ру» обнаружили на стене здания надпись «Врешь, Лента» и свастику.

    В результате нападения никто не пострадал.

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