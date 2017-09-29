ЧП
ТВ-Эфир
ЧП

    Росгвардия предложила приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

    комментировать
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Росгвардия предложила приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

    Росгвардия предложила приравнять пневматическое оружие к огнестрельному

    Росгвардия предложила приравнять пневматическое оружие к огнестрельному
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • Росгвардия планирует разработать поправки в законодательство, чтобы ужесточить контроль за пневматическим оружием.

    Об этом сообщил начальник лицензионно-разрешительного главка ведомства Леонид Веденов.

    Леонид Веденов: «Мы начали работу над тем, чтобы завести оборот пневматического оружия в управляемый режим. Такой режим, какой близок к оружию огнестрельному».

    Веденов отметил, что в связи с широкой доступностью пневматического оружия, Росгвардия вместе с органами исполнительной власти прорабатывает вопрос его обязательной регистрации.

    Леонид Веденов: «Мы хотим, чтобы пневматическое оружие можно было приобрести без лицензии, но оно обязательно должно регистрироваться в органах Росгвардии».

    Представитель ведомства напомнил, о случаях, когда подростки приносили пневматику в школы и применяли против преподавателей и других детей.

    Напомним, 5 сентября ученик школы №1 в Ивантеевке напал на учительницу информатики. Он ударил ее по голове кухонным топориком и открыл стрельбу из пневматического оружия. Учительница попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Также пострадали дети, которые прыгали из окон второго этажа. Трое учеников получили переломы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru