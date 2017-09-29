Под Хабаровском главу похоронного бюро заманили на кладбище, убили и сожгли

Правоохранители разбираются в обстоятельствах убийства, которое произошло в поселке Черная Речка Хабаровского края. От рук злоумышленников погиб владелец агентства ритуальных услуг.
Эта история началась еще 7 сентября, когда в полицию обратилась жительница поселка Мирный Хабаровского района и заявила об исчезновении мужа. Позже на территории кладбища в поселке Черная Речка нашли автомобиль пропавшего мужчины с разбитым пассажирским стеклом.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в причастности к этому преступлению заподозрили 3 жителей Хабаровска — бывшего подчиненного убитого, работающего агентом ритуальных услуг, и двоих его знакомых. По версии следствия, сообщники все тщательно спланировали. Они решили ограбить главу похоронного бюро и под предлогом оказания ритуальных услуг заманили на кладбище поселка Черная Речка. Коммерсант оказал сопротивление и был убит. Чтобы замести следы, злоумышленники вывезли тело в лес, облили горючим, подожгли, а затем засыпали землей.
Все трое подозреваемых задержаны и по решению суда помещены под стражу. Сообщается, что в разговоре с правоохранителями сообщники озвучили разные версии совершенного преступления.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Как сообщается на сайте регионального управления СКР, в причастности к этому преступлению заподозрили 3 жителей Хабаровска — бывшего подчиненного убитого, работающего агентом ритуальных услуг, и двоих его знакомых. По версии следствия, сообщники все тщательно спланировали. Они решили ограбить главу похоронного бюро и под предлогом оказания ритуальных услуг заманили на кладбище поселка Черная Речка. Коммерсант оказал сопротивление и был убит. Чтобы замести следы, злоумышленники вывезли тело в лес, облили горючим, подожгли, а затем засыпали землей.
Все трое подозреваемых задержаны и по решению суда помещены под стражу. Сообщается, что в разговоре с правоохранителями сообщники озвучили разные версии совершенного преступления.
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