НТВ представит «Бесстыдников» и «Обратный отсчет» на Comic Con 2017

В рамках выставки Comic Con Russia 2017 телеканал НТВ представит два сериала — «Бесстыдники» и «Обратный отсчет».
29 сентября в 17:30 в кинозале выставки будет показана новая серия «Бесстыдников». Проект является российской адаптацией британского комедийно-драматического сериала Shameless, обладателя таких престижных наград, как BAFTA и British Comedy Awards.
По сюжету, главный герой сериала — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка. Он живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
Поддержать картину придут исполнители главных ролей и режиссер Антон Маслов.
1 октября в 12:00 Юрий Колокольников представит новый сериал «Обратный отсчет», в котором актер исполнил главную роль. Со «сцены героев» Юрий расскажет о проекте, и ответит на все интересующие вопросы о сериале. После чего гости смогут отправиться в кинозал и первыми увидеть самые захватывающие моменты сериала «Обратный отсчет».
По сюжету детективного сериала майор Корсаков (Юрий Колокольников) в оперативно-розыскном подразделении полиции. К подчиненным он внимателен. К преступникам — строг. В чрезвычайных ситуациях он не теряет хладнокровия. Его задача не просто поймать преступника, но и удержать жертву от преступления. Обуреваемые жаждой мести, не желающие ждать результатов официального расследования или мириться с ними, жертвы или их родственники вступают на скользкий путь самоуправства. Они полагают, что имеют моральное право выступить в роли судьи, а иногда и палача. По этой причине действия Корсакова и его сотрудников должны быть оперативными, а улики — железными. Каждое новое дело — это поединок со временем, в котором счет идет на минуты. Ведь на кону жизнь, судьба и доброе имя человека.
По сюжету, главный герой сериала — Гоша Груздев (Алексей Шевченков) — ленивый отец-одиночка. Он живет вместе со своей семьей в доме, который давно не видел капитального ремонта. Герой давно забросил себя и совсем не заботится о своих детях, поэтому за ведение хозяйства и воспитание младших братьев и сестер взялась его старшая дочь Катя (Виктория Заболотная). Герои пройдут через множество комичных ситуаций, которые многократно докажут, что нет ничего важнее семьи.
Поддержать картину придут исполнители главных ролей и режиссер Антон Маслов.
1 октября в 12:00 Юрий Колокольников представит новый сериал «Обратный отсчет», в котором актер исполнил главную роль. Со «сцены героев» Юрий расскажет о проекте, и ответит на все интересующие вопросы о сериале. После чего гости смогут отправиться в кинозал и первыми увидеть самые захватывающие моменты сериала «Обратный отсчет».
По сюжету детективного сериала майор Корсаков (Юрий Колокольников) в оперативно-розыскном подразделении полиции. К подчиненным он внимателен. К преступникам — строг. В чрезвычайных ситуациях он не теряет хладнокровия. Его задача не просто поймать преступника, но и удержать жертву от преступления. Обуреваемые жаждой мести, не желающие ждать результатов официального расследования или мириться с ними, жертвы или их родственники вступают на скользкий путь самоуправства. Они полагают, что имеют моральное право выступить в роли судьи, а иногда и палача. По этой причине действия Корсакова и его сотрудников должны быть оперативными, а улики — железными. Каждое новое дело — это поединок со временем, в котором счет идет на минуты. Ведь на кону жизнь, судьба и доброе имя человека.
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