Плотник отрубил женщине руку ради золотых колец и часов

В Ивановской области возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» после нападения плотника на женщину.

В Ивановской области задержан мужчина, укравший золотые украшения у случайной прохожей вместе с рукой.



Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел днем на безлюдной улице. Мужчина с топором напал на женщину, которая разговаривала по телефону. В одной руке пострадавшая держала телефон, другой облокотилась на забор. Злоумышленник набросился на свою жертву внезапно, рубанул топором руку, на которой были кольца и часы, и скрылся вместе с обрубком.



Узнав, что украшения не золотые, а позолоченные, мужчина искрошил кисть на мелкие куски, сообщает «Провинция.ру».



Известно, что нападавший — житель Ивановской области, ранее не судим, отец двоих детей, владелец трехэтажного деревянного коттеджа, занимается плотницким делом. В отношении задержанного проведена психиатрическая экспертиза, подозреваемого признали вменяемым.