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    Мединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов. Мединский, авиакомпании, самолеты, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов

    Мединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов

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    Мединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов

    Мединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов

    Мединский раскритиковал практику отправки туристов без обратных билетов

      Российские власти заинтересовались, какую роль в истории с компанией «ВИМ-Авиа» сыграли отечественные туроператоры. У многих туристов на руках не оказалось обратных билетов на рейсы перевозчика, который в 25 сентября заявил прекращении чартерных рейсов по причине финансовых трудностей и нехватки оборотных средств.

      В Министерстве культуры РФ, которое курирует туристическую деятельность, состоялось экстренное совещание. Речь зашла о том, что у многих, кто не мог вернуться домой из-за начавшихся у «ВИМ-Авиа» проблем, не было с собой обратных авиабилетов. Глава ведомства Владимир Мединский заявил, что у пассажиров они должны быть с собой по закону, и попросил немедленно предупредить компании: если они не будут их выдавать на руки, то могут быть исключены из реестра и перестать работать.

      В организации «Турпомощь» поясняли, что фирмы фактически не могут исполнить закон. Перелеты оплачены заранее, но билет обратно авиакомпании выписывают за сутки до возвращения. В итоге он, к примеру, находится в Москве, а турист уже давно Анталье. Пассажиров пускают на борт по маршрутной квитанции, но она не дает прав, например, на возмещение ущерба.

      По мнению операторов, чтобы навести порядок, необходимо вмешательство Росавиации. Вместе с тем Ассоциация туроператоров России предложила Минтрансу открыто публиковать сведения о возможностях авиакомпаний, чтобы можно было узнать реальное положение дел.

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