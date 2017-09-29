SpaceX назвала дату начала колонизации Марса

Глава американской компании SpaceX Илон Маск поделились деталями программы колонизации Марса.
По словам Маска, программа стартует уже в 2022 году. Для полетов к Красной планете будет создана новая ракета-носитель BFR. С ее помощью можно будет отправить в космос межпланетный космический корабль, который сможет вместить до 120 человек — по трое в каждой из 40 кабин. При этом ракету можно будет использовать многократно, что приведет к существенному снижению затрат, сообщает «Газета.Ru».
Маск сообщил, что SpaceX планирует построить ракету за пять лет. А в 2022 году компания собирается выполнить два полета к Марсу. Сначала к Красной планете хотят отправить грузовые корабли. В 2024 году будут выполнены уже четыре полета — двух грузовиков и двух кораблей с астронавтами.
Руководитель SpaceX также рассказал, что главными задачами первых экспедиций станут подтверждение наличия воды и подготовка первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Марса, передает ТАСС.
Маск сообщил, что SpaceX планирует построить ракету за пять лет. А в 2022 году компания собирается выполнить два полета к Марсу. Сначала к Красной планете хотят отправить грузовые корабли. В 2024 году будут выполнены уже четыре полета — двух грузовиков и двух кораблей с астронавтами.
Руководитель SpaceX также рассказал, что главными задачами первых экспедиций станут подтверждение наличия воды и подготовка первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Марса, передает ТАСС.
Supporting the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. https://t.co/kCtBLPbSg8 pic.twitter.com/ra6hKsrOcG— SpaceX (@SpaceX) 29 сентября 2017 г.
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