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    SpaceX назвала дату начала колонизации Марса

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    • Фото: spacex.com
    SpaceX назвала дату начала колонизации Марса

    SpaceX назвала дату начала колонизации Марса

    SpaceX назвала дату начала колонизации Марса
  • Фото: spacex.com

    • Глава американской компании SpaceX Илон Маск поделились деталями программы колонизации Марса.

    По словам Маска, программа стартует уже в 2022 году. Для полетов к Красной планете будет создана новая ракета-носитель BFR. С ее помощью можно будет отправить в космос межпланетный космический корабль, который сможет вместить до 120 человек — по трое в каждой из 40 кабин. При этом ракету можно будет использовать многократно, что приведет к существенному снижению затрат, сообщает «Газета.Ru».

    Маск сообщил, что SpaceX планирует построить ракету за пять лет. А в 2022 году компания собирается выполнить два полета к Марсу. Сначала к Красной планете хотят отправить грузовые корабли. В 2024 году будут выполнены уже четыре полета — двух грузовиков и двух кораблей с астронавтами.

    Руководитель SpaceX также рассказал, что главными задачами первых экспедиций станут подтверждение наличия воды и подготовка первичной инфраструктуры для последующих этапов колонизации Марса, передает ТАСС.


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