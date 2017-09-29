МИД РФ: украинский закон об образовании воссоздает причины конфликта в Донбассе

Постпред РФ при ОБСЕ Лукашевич выступил с резкой критикой нового украинского закона об образовании.
Новый украинский закон об образовании воссоздает причины начала конфликта в Донбассе и отдаляет примирение сторон этого конфликта. Об этом на заседании Постоянного совета ОБСЕ заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич. Текст его выступления опубликован на сайте МИД.
Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при ОБСЕ: «Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины. Принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования».
По словам Лукашевича, с помощью нового закона власти Украины намерены в первую очередь ограничить использование русского языка.
Александр Лукашевич: «Несмотря на то, что в новом законе русский язык (как, впрочем, и другие языки) напрямую не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».
Лукашевич напомнил, что закон противоречит конституции страны и нарушает ряд международных соглашений, согласно которым представители национальных меньшинств имеют право учиться на родном языке, и что с осуждением закона выступили не только Россия и несколько европейских стран, но и несколько областных советов Украины, в том числе Львовский, а также ряд украинских общественных организаций.
Александр Лукашевич: «Этот шаг Киева является попыткой „майданной“ власти осуществить „языковую зачистку“ образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, а именно статьям 10, 24 и 53, так и взятым на себя международным обязательствам».
Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании 25 сентября. Согласно документу, с 2020 года в старших и средних классах школ преподавание будет вестись только на украинском языке. В связи с этим власти Венгрии заявили о намерении блокировать евроинтеграцию Украины. В Госдуме новый закон назвали «этноцидом русского народа».
Александр Лукашевич, постоянный представитель РФ при ОБСЕ: «Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, киевские власти вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, во многом ставшие отправной точной развития конфликта, а затем и гражданской войны на юго-востоке Украины. Принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования».
По словам Лукашевича, с помощью нового закона власти Украины намерены в первую очередь ограничить использование русского языка.
Александр Лукашевич: «Несмотря на то, что в новом законе русский язык (как, впрочем, и другие языки) напрямую не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».
Лукашевич напомнил, что закон противоречит конституции страны и нарушает ряд международных соглашений, согласно которым представители национальных меньшинств имеют право учиться на родном языке, и что с осуждением закона выступили не только Россия и несколько европейских стран, но и несколько областных советов Украины, в том числе Львовский, а также ряд украинских общественных организаций.
Александр Лукашевич: «Этот шаг Киева является попыткой „майданной“ власти осуществить „языковую зачистку“ образовательного пространства страны, что прямо противоречит как ее Конституции, а именно статьям 10, 24 и 53, так и взятым на себя международным обязательствам».
Президент Украины Петр Порошенко подписал новый закон об образовании 25 сентября. Согласно документу, с 2020 года в старших и средних классах школ преподавание будет вестись только на украинском языке. В связи с этим власти Венгрии заявили о намерении блокировать евроинтеграцию Украины. В Госдуме новый закон назвали «этноцидом русского народа».
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