Под Вологдой в горящей квартире погибли две маленькие девочки

Следователи проводят проверку обстоятельств гибели при пожаре двух маленьких сестер в Вологодской области.
Пожар произошел в четверг днем в одном из домов в селе Мякса Череповецкого района. Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Позже на месте тушения спасатели нашли тела двух девочек 2016 и 2014 годов рождения. По словам матери, она ненадолго вышла из квартиры к соседям. Когда начался пожар, девочек найти не удалось, сообщили в СУ СКР по региону.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работают с матерью погибших детей.
Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работают с матерью погибших детей.
Комментарии