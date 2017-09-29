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    Под Вологдой в горящей квартире погибли две маленькие девочки

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    Под Вологдой в горящей квартире погибли две маленькие девочки

    Под Вологдой в горящей квартире погибли две маленькие девочки

    Следователи проводят проверку обстоятельств гибели при пожаре двух маленьких сестер в Вологодской области.

    Пожар произошел в четверг днем в одном из домов в селе Мякса Череповецкого района. Возгорание заметили соседи, они и вызвали пожарных. Позже на месте тушения спасатели нашли тела двух девочек 2016 и 2014 годов рождения. По словам матери, она ненадолго вышла из квартиры к соседям. Когда начался пожар, девочек найти не удалось, сообщили в СУ СКР по региону.

    Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев и работают с матерью погибших детей.

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