Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Ливень в Мумбаи спровоцировал давку, в которой погибли более 15 человек

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    • Фото: @NBTMumbai / twitter.com
    Ливень в Мумбаи спровоцировал давку, в которой погибли более 15 человек

    Ливень в Мумбаи спровоцировал давку, в которой погибли более 15 человек

    Ливень в Мумбаи спровоцировал давку, в которой погибли более 15 человек
  • Фото: @NBTMumbai / twitter.com

    • По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи.

    Инцидент произошел утром на надземном переходе между станциями на пригородном железнодорожном вокзале в Мумбаи. Пассажиры, спасаясь от сильнейшего ливня, пытались воспользоваться пригородными поездами, чтобы уехать домой. В результате возникла давка.

    По данным полиции, более 15 человек погибли, 20 человек получили тяжелые травмы. Еще 10 — средней тяжести.

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