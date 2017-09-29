Ливень в Мумбаи спровоцировал давку, в которой погибли более 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, не менее 30 пострадали в давке у станции пригородного железнодорожного сообщения в индийском Мумбаи.

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Инцидент произошел утром на надземном переходе между станциями на пригородном железнодорожном вокзале в Мумбаи. Пассажиры, спасаясь от сильнейшего ливня, пытались воспользоваться пригородными поездами, чтобы уехать домой. В результате возникла давка.



По данным полиции, более 15 человек погибли, 20 человек получили тяжелые травмы. Еще 10 — средней тяжести.