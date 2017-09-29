ФСБ прикрыла подпольное производство оружия и канал его поставок на Украину

Сразу в нескольких российских регионах Федеральная служба безопасности провела масштабную операцию и пресекла деятельность подпольных оружейников.
ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ передает, что на территории 21 региона страны, начиная от центральной части России до Урала, прошли обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его поставкам на Украину контрабандным путем.
Центр общественных связей ФСБ РФ: «Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги».
Сообщается об изъятии 181 единицы огнестрельного оружия иностранного и российского производства. Речь идет о ручном пулемете Калашникова, 11 автоматах, 10 пистолетах-пулеметах, 38 карабинах и винтовках. Также при обысках найдены более 120 пистолетов и револьверов, некоторые единицы оружия были приспособлены для бесшумной стрельбы. Также найдены гранаты и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра, более 18 килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Центр общественных связей ФСБ РФ: «Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги».
Сообщается об изъятии 181 единицы огнестрельного оружия иностранного и российского производства. Речь идет о ручном пулемете Калашникова, 11 автоматах, 10 пистолетах-пулеметах, 38 карабинах и винтовках. Также при обысках найдены более 120 пистолетов и револьверов, некоторые единицы оружия были приспособлены для бесшумной стрельбы. Также найдены гранаты и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра, более 18 килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
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