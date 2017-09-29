Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    ФСБ прикрыла подпольное производство оружия и канал его поставок на Украину

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    ФСБ прикрыла подпольное производство оружия и канал его поставок на Украину

    ФСБ прикрыла подпольное производство оружия и канал его поставок на Украину

    ФСБ прикрыла подпольное производство оружия и канал его поставок на Украину
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Сразу в нескольких российских регионах Федеральная служба безопасности провела масштабную операцию и пресекла деятельность подпольных оружейников.

    ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ передает, что на территории 21 региона страны, начиная от центральной части России до Урала, прошли обыски у 62 граждан, причастных к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения, а также его поставкам на Украину контрабандным путем.

    Центр общественных связей ФСБ РФ: «Прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов, а также модернизации гражданских образцов оружия ограниченного поражения в боевые аналоги».

    Сообщается об изъятии 181 единицы огнестрельного оружия иностранного и российского производства. Речь идет о ручном пулемете Калашникова, 11 автоматах, 10 пистолетах-пулеметах, 38 карабинах и винтовках. Также при обысках найдены более 120 пистолетов и револьверов, некоторые единицы оружия были приспособлены для бесшумной стрельбы. Также найдены гранаты и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, свыше 7 тысяч боеприпасов различного калибра, более 18 килограммов взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru