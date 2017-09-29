На Мясницкой из припаркованного Lexus украли больше миллиона рублей

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло в центре Москвы.
Из дорогой иномарки, припаркованной между Бульварным кольцом и Садовым, неизвестный украл крупную сумму денег. ЧП произошло накануне, но известно об этом стало только сегодня.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД, в четверг днем 46-летний владелец Lexus обратился в органы с заявлением о краже денег из салона его машины, которая была припаркована у дома №35А по Мясницкой улице.
Полицейские прибыли по указанному адресу и выяснили, что вор проник в салон иномарки путем свободного доступа, похитил 1 миллион 150 тысяч рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД, в четверг днем 46-летний владелец Lexus обратился в органы с заявлением о краже денег из салона его машины, которая была припаркована у дома №35А по Мясницкой улице.
Полицейские прибыли по указанному адресу и выяснили, что вор проник в салон иномарки путем свободного доступа, похитил 1 миллион 150 тысяч рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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