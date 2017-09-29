Возвращение Мухтара
ТВ-Эфир
Возвращение Мухтара

    На Мясницкой из припаркованного Lexus украли больше миллиона рублей

    комментировать

    На Мясницкой из припаркованного Lexus украли больше миллиона рублей

    На Мясницкой из припаркованного Lexus украли больше миллиона рублей

    Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, которое произошло в центре Москвы.

    Из дорогой иномарки, припаркованной между Бульварным кольцом и Садовым, неизвестный украл крупную сумму денег. ЧП произошло накануне, но известно об этом стало только сегодня.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД, в четверг днем 46-летний владелец Lexus обратился в органы с заявлением о краже денег из салона его машины, которая была припаркована у дома №35А по Мясницкой улице.

    Полицейские прибыли по указанному адресу и выяснили, что вор проник в салон иномарки путем свободного доступа, похитил 1 миллион 150 тысяч рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru