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    Московские улицы к зиме помоют специальным шампунем

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский
    Московские улицы к зиме помоют специальным шампунем

    Московские улицы к зиме помоют специальным шампунем

    Московские улицы к зиме помоют специальным шампунем
  • Фото: РИА Новости, Михаил Воскресенский

    • Коммунальные службы готовят Москву к наступлению зимы. Дороги, тротуары и дворовые проезды несколько раз промоют специальным моющим средством.

    О предстоящей процедуре мытья города рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

    Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Утром в субботу, 30 сентября, более 5 тысяч поливомоечных машин начнут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог с прилегающими парковками, тротуаров и дворовых территорий».

    По словам Бирюкова, сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, который через 2 часа смоют водой. Одновременно с поливомоечной техникой на улицах во дворах и на территории пешеходных зон будут работать дворники и сотрудники коммунальных служб, занимающиеся ручной уборкой. Им предстоит очистить тротуары, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия, передает РИА Новости.

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