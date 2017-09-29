Московские улицы к зиме помоют специальным шампунем

Коммунальные службы готовят Москву к наступлению зимы. Дороги, тротуары и дворовые проезды несколько раз промоют специальным моющим средством.
О предстоящей процедуре мытья города рассказал заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Утром в субботу, 30 сентября, более 5 тысяч поливомоечных машин начнут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог с прилегающими парковками, тротуаров и дворовых территорий».
По словам Бирюкова, сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, который через 2 часа смоют водой. Одновременно с поливомоечной техникой на улицах во дворах и на территории пешеходных зон будут работать дворники и сотрудники коммунальных служб, занимающиеся ручной уборкой. Им предстоит очистить тротуары, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия, передает РИА Новости.
Пётр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: «Утром в субботу, 30 сентября, более 5 тысяч поливомоечных машин начнут промывку всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог с прилегающими парковками, тротуаров и дворовых территорий».
По словам Бирюкова, сначала дороги на всю ширину проезжей части обработают специальным шампунем, который через 2 часа смоют водой. Одновременно с поливомоечной техникой на улицах во дворах и на территории пешеходных зон будут работать дворники и сотрудники коммунальных служб, занимающиеся ручной уборкой. Им предстоит очистить тротуары, а также асфальтобетонные и плиточные покрытия, передает РИА Новости.
Комментарии