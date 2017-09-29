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Деловое утро НТВ

    На Ставрополье мотострелки из Чечни отразили атаку условных террористов

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    На Ставрополье мотострелки из Чечни отразили атаку условных террористов

    На Ставрополье мотострелки из Чечни отразили атаку условных террористов

    Бойцы дислоцированных в Чечне мотострелковых частей отбили атаку условных террористов в Ставропольском крае. О ходе ночных учений рассказал глава пресс-службы Южного военного округа.

    Вадим Астафьев, начальник пресс-службы Южного военного округа: «Военнослужащие мотострелковых подразделений Южного военного округа, дислоцированные в Чеченской Республике, провели ночные стрельбы в рамках полкового тактического учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае».

    По словам полковника Астафьева, бойцы мотострелкового полка провели маневренную оборону, а условный противник предпринял попытку атаковать в ночное время, чтобы выбить войска с занимаемых позиций. Военнослужащие поразили все цели из стрелкового оружия, 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, а также реактивных систем залпового огня «Град».

    Мотострелков с воздуха прикрывали новейшие боевые ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». В учениях задействованы более 700 бойцов и около 200 единиц техники. Завершатся маневры 30 сентября, передает РИА Новости.

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