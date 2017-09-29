На Ставрополье мотострелки из Чечни отразили атаку условных террористов

Бойцы дислоцированных в Чечне мотострелковых частей отбили атаку условных террористов в Ставропольском крае. О ходе ночных учений рассказал глава
пресс-службы Южного военного округа.
Вадим Астафьев, начальник пресс-службы Южного военного округа: «Военнослужащие мотострелковых подразделений Южного военного округа, дислоцированные в Чеченской Республике, провели ночные стрельбы в рамках полкового тактического учения на полигоне Серноводский в Ставропольском крае».
По словам полковника Астафьева, бойцы мотострелкового полка провели маневренную оборону, а условный противник предпринял попытку атаковать в ночное время, чтобы выбить войска с занимаемых позиций. Военнослужащие поразили все цели из стрелкового оружия, 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, а также реактивных систем залпового огня «Град».
Мотострелков с воздуха прикрывали новейшие боевые ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». В учениях задействованы более 700 бойцов и около 200 единиц техники. Завершатся маневры 30 сентября, передает РИА Новости.
По словам полковника Астафьева, бойцы мотострелкового полка провели маневренную оборону, а условный противник предпринял попытку атаковать в ночное время, чтобы выбить войска с занимаемых позиций. Военнослужащие поразили все цели из стрелкового оружия, 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С», танков Т-72Б3, а также реактивных систем залпового огня «Град».
Мотострелков с воздуха прикрывали новейшие боевые ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». В учениях задействованы более 700 бойцов и около 200 единиц техники. Завершатся маневры 30 сентября, передает РИА Новости.
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