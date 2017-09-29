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Деловое утро НТВ
    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей. Камчатка, задержание, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПосле задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей

    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей

    6 комментариев
    • Фото: 41.мвд.рф
    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей

    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей

    После задержания глава камчатского УМВД отстранен от исполнения обязанностей
    • Фото: 41.мвд.рф

      • Информацию о задержании руководителя УМВД по Камчатке Александра Сидоренко прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, экс-глава регионального ведомства после задержания отстранен от исполнения обязанностей.

      Сообщается, что факты неправомерного расходования бюджетных средств в камчатском управлении МВД РФ были выявлены в апреле 2016 года. Речь идет в том числе о нарушениях, допущенных при строительстве одного из объектов управления.

      Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «Впоследствии было возбуждено еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ. В ходе его расследования начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан. В настоящее время он отстранен от исполнения обязанностей по должности».

      Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, следователи намерены ходатайствовать об аресте Александра Сидоренко.

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