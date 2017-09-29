В Москве представили новинки выставки виртуальных развлечений

В российской столице собрались десятки тысяч любителей компьютерных игр и те, кто их создает. Международная выставка «Игромир» — главное событие года для геймеров, которых в нашей стране, по последним подсчетам, около 50 миллионов. Они уверены, что виртуальная реальность гораздо интереснее, чем сама жизнь.

В омут с головой — это когда на голове хомут виртуальной реальности, а мир вокруг перестает существовать. Реализма в том, что происходит вроде бы понарошку, сейчас столько, что пиксельным, устаревшим и неинтересным кажется то, что наяву.



На самой большой выставке виртуальных развлечений в Восточной Европе необузданная фантазия разработчиков игр дополнила реальность самыми причудливыми формами и персонажами. Даже классик оказался у геймеров в тренде, а также дуб его зеленый и ученый кот.



Всего за пару дней можно пережить не только все минувшие эпохи, оказавшись в шкуре, латах, кирасе героев мифов и легенд прошлого, но и заглянуть за горизонт будущего человечества и вселенной. Зачем мечтать стать космонавтом, если можно улететь верхом на звезде, не вставая с игрового кресла?



Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, здесь сбываются все мечты, а геймеры могут встретится не только с вожделенными продуктами, но и с теми, кто их делает, чтобы лично спросить о том, как у них получается создавать параллельную вселенную, в которой сейчас живет каждый второй подросток в мире.



Герои, которых рождает многомиллиардная индустрия игр и которым поколение геймеров старается подражать, уже вышли в реальный мир. Каждый уважающий себя гость пришел на выставку в костюме любимого персонажа, чтобы две реальности слились воедино, а в нашем мире иллюзий появилась частичка настоящего волшебства.