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Деловое утро НТВ

    Футболист «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Амстердаме

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    • Фото: @iam_adugyamfi /twitter.com
    Футболист «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Амстердаме

    Футболист «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Амстердаме

    Футболист «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Амстердаме
  • Фото: @iam_adugyamfi /twitter.com

    • Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сломал ребро в автомобильной аварии.

    ДТП произошло в Амстердаме, когда футболист на такси ехал в аэропорт с концерта. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.


    Агуэро отделался сломанным ребром. Ему удалось избежать более серьезных травм, так как он был пристегнут.

    Как сообщает ТАСС, восстановление форварда займет около двух месяцев.

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