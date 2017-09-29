Футболист «Манчестер Сити» Агуэро попал в ДТП в Амстердаме

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро сломал ребро в автомобильной аварии.
ДТП произошло в Амстердаме, когда футболист на такси ехал в аэропорт с концерта. Водитель не справился с управлением и врезался в столб.
Агуэро отделался сломанным ребром. Ему удалось избежать более серьезных травм, так как он был пристегнут.
Как сообщает ТАСС, восстановление форварда займет около двух месяцев.
BREAKING: Sergio Aguero has suffered broken ribs after being involved in a car accident in Holland.— Eye Witness Football (@FootballWitness) 29 сентября 2017 г.
— Various pic.twitter.com/A9TOkdMGie
Агуэро отделался сломанным ребром. Ему удалось избежать более серьезных травм, так как он был пристегнут.
Как сообщает ТАСС, восстановление форварда займет около двух месяцев.
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