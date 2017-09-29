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    Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны. Новороссийск, погода, штормы и ураганы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВетер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

    Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

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    Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

    Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

    Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

      Новороссийск приходит в себя после сильнейшего урагана. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 125 километров в час.

      Мощные порывы ломали деревья, обрывали провода, переворачивали павильоны на остановках. Повреждены крыши жилых домов и строящегося дворца спорта. Также были последствия из разряда курьезов, например, танцующие краны. На стройплощадках многотонные подъемники начали кружиться, словно в стремительном вальсе.

      На пляжах из сотен зонтиков удержался всего один, видимо, единственный, прикрепленный на совесть. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности. В море высота волн достигала 20 метров. Порт Новороссийска перевели на работу в штормовом режиме. На загородные трассы ограничили выезд большегрузов. Как объяснили в ГИБДД, ветер такой силы мог перевернуть фуру подобно пушинке.

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