Ветер в Новороссийске сорвал крышу дворца спорта и раскачал строительные краны

Новороссийск приходит в себя после сильнейшего урагана. По данным метеорологов, скорость ветра превышала 125 километров в час.
Мощные порывы ломали деревья, обрывали провода, переворачивали павильоны на остановках. Повреждены крыши жилых домов и строящегося дворца спорта. Также были последствия из разряда курьезов, например, танцующие краны. На стройплощадках многотонные подъемники начали кружиться, словно в стремительном вальсе.
На пляжах из сотен зонтиков удержался всего один, видимо, единственный, прикрепленный на совесть. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности. В море высота волн достигала 20 метров. Порт Новороссийска перевели на работу в штормовом режиме. На загородные трассы ограничили выезд большегрузов. Как объяснили в ГИБДД, ветер такой силы мог перевернуть фуру подобно пушинке.
На пляжах из сотен зонтиков удержался всего один, видимо, единственный, прикрепленный на совесть. Люди не пострадали лишь по счастливой случайности. В море высота волн достигала 20 метров. Порт Новороссийска перевели на работу в штормовом режиме. На загородные трассы ограничили выезд большегрузов. Как объяснили в ГИБДД, ветер такой силы мог перевернуть фуру подобно пушинке.
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