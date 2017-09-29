В Сен-Тропе появилось изваяние обнаженной Брижит Бардо

На юго-востоке Франции сделали оригинальный подарок ко дню рождения знаменитой актрисы Брижит Бардо, которой исполнилось 83 года.

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В курортном городе Сен-Тропе Бардо установили памятник. Бронзовую скульптуру высотой 2,5 метра создал итальянский художник Мило Манара. Актриса представлена обнаженной в образе героини фильма «И Бог создал женщину», который снимали в 1956 году как раз в Сен-Тропе, после чего Бардо там поселилась.



На церемонию открытия пришли несколько десятков поклонников, а сама звезда церемонию не посетила. Она давно не появляется на публике и много времени посвящает борьбе за права животных. Артистка отправила письмо, в котором благодарит жителей Сен-Тропе и своих почитателей за честь еще при жизни быть увековеченной.