Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ начали разминирование сирийского города
Дейр-эз-Зор. Туда переброшены более 170 военнослужащих центра и 40 единиц специальной и инженерной техники, сообщает Минобороны РФ.
В первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения. Сейчас группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах.
Российские инженеры используют новейшие миноискатели, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.
Из сообщения Минобороны РФ: «Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями „Тайфун“, „Рысь“. Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс „Уран-6“. Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2–02».
За первые дни проверено 8 км дорог, 8 зданий и около 3 гектаров территории, обнаружено и уничтожено около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств. Всего, по предварительным оценкам, в районе Дейр-эз-Зора и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить 1,5 тыс. га территории, отмечает ТАСС.
Российские инженеры используют новейшие миноискатели, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.
Из сообщения Минобороны РФ: «Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями „Тайфун“, „Рысь“. Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс „Уран-6“. Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2–02».
За первые дни проверено 8 км дорог, 8 зданий и около 3 гектаров территории, обнаружено и уничтожено около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств. Всего, по предварительным оценкам, в районе Дейр-эз-Зора и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить 1,5 тыс. га территории, отмечает ТАСС.
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