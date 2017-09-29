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    Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора

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    • Фото: РИА Новости
    Российские саперы приступили к разминированию <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>

    Российские саперы приступили к разминированию Дейр-эз-Зора

    Российские саперы приступили к разминированию <nobr>Дейр-эз-Зора</nobr>
  • Фото: РИА Новости

    • Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ начали разминирование сирийского города Дейр-эз-Зор. Туда переброшены более 170 военнослужащих центра и 40 единиц специальной и инженерной техники, сообщает Минобороны РФ.

    В первую очередь саперы разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения. Сейчас группы инженерной разведки и разминирования выполняют работу по очистке дорог, обочин и прилегающих зданий на подъездах к городу и его окраинах.

    Российские инженеры используют новейшие миноискатели, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами, переносные искатели неконтактных взрывных устройств, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями „Тайфун“, „Рысь“. Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс „Уран-6“. Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2–02».

    За первые дни проверено 8 км дорог, 8 зданий и около 3 гектаров территории, обнаружено и уничтожено около 1,5 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 100 самодельных взрывных устройств. Всего, по предварительным оценкам, в районе Дейр-эз-Зора и прилегающих населенных пунктов российским специалистам предстоит очистить 1,5 тыс. га территории, отмечает ТАСС.

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