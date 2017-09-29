Отложенные рейсы «ВИМ-Авиа» начали вылетать в пункты назначения

Самолеты
«ВИМ-Авиа» начали выполнять рейсы, отложенные на сутки и более.
Так, рейс НН-182 из Благовещенска в Москву, отложенный с четверга, вылетел в 11:00 по местному времени. Задержанный на двое суток рейс из Москвы в чукотский Певек вылетел из Внуково и прибудет на место в 16:00 по местному времени, на борту находятся 147 пассажиров. Через час он вылетит в столицу с 174 пассажирами, сообщает РИА Новости.
Кроме того, борт «ВИМ-Авиа» этим утром доставил из Москвы в Анадырь 68 человек, столько же он высадил в Магадане. Обратным маршрутом он полетит сегодня же, передает ТАСС.
Ранее в «ВИМ-Авиа» сообщили, что в пятницу планируют совершить свыше 30 вывозных рейсов по внутренним и международным маршрутам.
Кроме того, борт «ВИМ-Авиа» этим утром доставил из Москвы в Анадырь 68 человек, столько же он высадил в Магадане. Обратным маршрутом он полетит сегодня же, передает ТАСС.
Ранее в «ВИМ-Авиа» сообщили, что в пятницу планируют совершить свыше 30 вывозных рейсов по внутренним и международным маршрутам.
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