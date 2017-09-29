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    Отложенные рейсы «ВИМ-Авиа» начали вылетать в пункты назначения

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    Отложенные рейсы «ВИМ-Авиа» начали вылетать в пункты назначения

    Отложенные рейсы <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> начали вылетать в пункты назначения

    Самолеты «ВИМ-Авиа» начали выполнять рейсы, отложенные на сутки и более.

    Так, рейс НН-182 из Благовещенска в Москву, отложенный с четверга, вылетел в 11:00 по местному времени. Задержанный на двое суток рейс из Москвы в чукотский Певек вылетел из Внуково и прибудет на место в 16:00 по местному времени, на борту находятся 147 пассажиров. Через час он вылетит в столицу с 174 пассажирами, сообщает РИА Новости.

    Кроме того, борт «ВИМ-Авиа» этим утром доставил из Москвы в Анадырь 68 человек, столько же он высадил в Магадане. Обратным маршрутом он полетит сегодня же, передает ТАСС.

    Ранее в «ВИМ-Авиа» сообщили, что в пятницу планируют совершить свыше 30 вывозных рейсов по внутренним и международным маршрутам.

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