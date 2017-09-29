«Лента.ру» сообщила об атаке на свой офис

Интернет-издание «Лента.ру» заявило, что на здание редакции в Москве совершено нападение.
Как говорится на сайте издания, атака была совершена в ночь на пятницу. Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены здания на Варшавском шоссе, в том числе свастикой.
Издание опубликовало два снимка с места происшествия. На одном из низ видна оставленная нападавшими надпись, из которой следует, что мотивом атаки могла быть деятельность СМИ.
Издание опубликовало два снимка с места происшествия. На одном из низ видна оставленная нападавшими надпись, из которой следует, что мотивом атаки могла быть деятельность СМИ.
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение https://t.co/mDcJpgnt90— Lenta.ru (@lentaruofficial) 29 сентября 2017 г.
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