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    «Лента.ру» сообщила об атаке на свой офис

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    «Лента.ру» сообщила об атаке на свой офис

    «Лента.ру» сообщила об атаке на свой офис

    Интернет-издание «Лента.ру» заявило, что на здание редакции в Москве совершено нападение.

    Как говорится на сайте издания, атака была совершена в ночь на пятницу. Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены здания на Варшавском шоссе, в том числе свастикой.

    Издание опубликовало два снимка с места происшествия. На одном из низ видна оставленная нападавшими надпись, из которой следует, что мотивом атаки могла быть деятельность СМИ.

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