«Лента.ру» сообщила об атаке на свой офис

Как говорится на сайте издания, атака была совершена в ночь на пятницу. Злоумышленники устроили поджог, разбили стекла и разрисовали стены здания на Варшавском шоссе, в том числе свастикой.Издание опубликовало два снимка с места происшествия. На одном из низ видна оставленная нападавшими надпись, из которой следует, что мотивом атаки могла быть деятельность СМИ.