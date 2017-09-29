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    Посол РФ в США пожелал Хантсману успехов в работе

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    Посол РФ в США пожелал Хантсману успехов в работе

    Посол РФ в США пожелал Хантсману успехов в работе

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов поздравил Джона Хантсмана с назначением на пост посла США в РФ.

    Анатолий Антонов, посол РФ в США: «Поздравляю Хансмана с назначением на высокий и ответственный пост. Желаю ему успехов в деле восстановления российско-американских отношений».

    Такое заявление он сделал «Интерфаксу».

    В четверг сенат США утвердил кандидатуру экс-губернатора Юты Джона Хантсмана на пост посла в России.

    Бывший американский посол Джон Теффт в четверг утром покинул Россию, завершив свою дипломатическую миссию.

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