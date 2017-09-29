Малыш устроил стрельбу и ранил ровесников в США

Трехлетний ребенок устроил стрельбу в пригороде Детройта, пострадали двое малышей.
Инцидент произошел в городе Дирборн. Одному из раненых 2 года, второму 4, сообщают местные СМИ.
Дети госпитализированы в критическом состоянии. По предварительным данным, стрелявший ребенок случайно нашел оружие в доме.
Впрочем, у полиции есть сомнения насчет того, кто действительно нажал на курок. Как сообщает Вести.Ru, в момент стрельбы за детьми присматривала бебиситтер.
Дети госпитализированы в критическом состоянии. По предварительным данным, стрелявший ребенок случайно нашел оружие в доме.
Впрочем, у полиции есть сомнения насчет того, кто действительно нажал на курок. Как сообщает Вести.Ru, в момент стрельбы за детьми присматривала бебиситтер.
DEVELOPING: #Dearborn police are investigating what is being called an accidental shooting involving childrenhttps://t.co/oxs2muczfa— WWJ950 (@WWJ950) 27 сентября 2017 г.
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