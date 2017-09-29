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    Малыш устроил стрельбу и ранил ровесников в США

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    Малыш устроил стрельбу и ранил ровесников в США

    Малыш устроил стрельбу и ранил ровесников в США

    Трехлетний ребенок устроил стрельбу в пригороде Детройта, пострадали двое малышей.

    Инцидент произошел в городе Дирборн. Одному из раненых 2 года, второму 4, сообщают местные СМИ.

    Дети госпитализированы в критическом состоянии. По предварительным данным, стрелявший ребенок случайно нашел оружие в доме.

    Впрочем, у полиции есть сомнения насчет того, кто действительно нажал на курок. Как сообщает Вести.Ru, в момент стрельбы за детьми присматривала бебиситтер.


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