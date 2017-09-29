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    От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy. Лос-Анджелес, СМИ, США, знаменитости, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

    От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

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    От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

    От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

    От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

      Для основателя империи Playboy Хью Хефнера вся жизнь была одно большое и очень яркое шоу. В четверг его не стало.

      Хефнер ушел на 92-м году жизни в Лос-Анжелесе в своем знаменитом особняке.

      Одни называют Хефнера революционером и борцом за гражданские права, другие порицают за безнравственность. И все же это, пожалуй, самый знаменитый гетеросексуал века, до конца не изменявший традициям даже в эпоху гендерной толерантности.

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