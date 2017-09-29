От Трампа до Негоды: культовые обложки Playboy

Для основателя империи Playboy Хью Хефнера вся жизнь была одно большое и очень яркое шоу. В четверг его не стало.
Хефнер ушел на 92-м году жизни в Лос-Анжелесе в своем знаменитом особняке.
Одни называют Хефнера революционером и борцом за гражданские права, другие порицают за безнравственность. И все же это, пожалуй, самый знаменитый гетеросексуал века, до конца не изменявший традициям даже в эпоху гендерной толерантности.
Одни называют Хефнера революционером и борцом за гражданские права, другие порицают за безнравственность. И все же это, пожалуй, самый знаменитый гетеросексуал века, до конца не изменявший традициям даже в эпоху гендерной толерантности.
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