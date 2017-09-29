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    Суд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство. убийства и покушения, экстремизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство

    Суд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство

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    Суд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство

    Суд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство

    Суд подтвердил судимость лидера «Христианского государства» за убийство

      Информация о том, что лидер Организации «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин сидел за убийство, подтвердилась.

      Об этом рассказали в Красноярском краевом суде, где 14 лет назад был вынесен приговор. Калинин с подельниками ограбил и убил близкую знакомую своей матери.

      Еще один — условный — срок у него за подделку документов. Сейчас активист и три его напарника арестованы за угрозы кинотеатрам и поджоги автомобилей возле офисов Учителя и его адвокатов.

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