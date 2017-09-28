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Пёс-2

    «Протон-М» с китайским спутником стартовал с Байконура

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    • Фото: roscosmos /vk.com
    <nobr>«Протон-М»</nobr> с китайским спутником стартовал с Байконура

    «Протон-М» с китайским спутником стартовал с Байконура

    <nobr>«Протон-М»</nobr> с китайским спутником стартовал с Байконура
  • Фото: roscosmos /vk.com

    • На космодроме Байконур прошел запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником связи AsiaSat-9.

    Старт с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур был дан в 21:52.

    Вскоре разгонный блок «Бриз-М» с китайским спутником связи отделился от ракеты-носителя. AsiaSat-9 вышел на промежуточную орбиту, сообщает «Интерфакс».

    Отделение спутника намечено на 07:05 пятницы.

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