«Протон-М» с китайским спутником стартовал с Байконура

На космодроме Байконур прошел запуск
ракеты-носителя «Протон-М» со спутником связи AsiaSat-9.
Старт с пусковой установки 39 площадки 200 космодрома Байконур был дан в 21:52.
Вскоре разгонный блок «Бриз-М» с китайским спутником связи отделился от ракеты-носителя. AsiaSat-9 вышел на промежуточную орбиту, сообщает «Интерфакс».
Отделение спутника намечено на 07:05 пятницы.
Вскоре разгонный блок «Бриз-М» с китайским спутником связи отделился от ракеты-носителя. AsiaSat-9 вышел на промежуточную орбиту, сообщает «Интерфакс».
Отделение спутника намечено на 07:05 пятницы.
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