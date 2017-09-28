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    В Москве начинается отопительный сезон

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    • Фото: vk.com
    В Москве начинается отопительный сезон

    В Москве начинается отопительный сезон

    В Москве начинается отопительный сезон
  • Фото: vk.com

    • Энергетики приступили к подаче тепла в жилые дома и на социальные объекты столицы.

    Из сообщения ПАО «Московская объединенная энергетическая компания»: «МОЭК 28 сентября приступила к подаче тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома столицы. Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города».

    По графику в первую очередь подача тепла обеспечивается всем потребителям социальной и жилищной сферы, затем — на промышленные предприятия и в офисные здания. В прошлом году отопительный сезон начался в столице 20 сентября, отмечает ТАСС.

    По нормативу отопление в Москве включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха не превышает плюс 8 градусов.

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