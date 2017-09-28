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    «ВИМ-Авиа» намерена совершить более 30 вывозных рейсов в пятницу

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    • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов
    <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> намерена совершить более 30 вывозных рейсов в пятницу

    «ВИМ-Авиа» намерена совершить более 30 вывозных рейсов в пятницу

    <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> намерена совершить более 30 вывозных рейсов в пятницу
  • Фото: РИА Новости, Евгений Биятов

    • Оскандалившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» 29 сентября планирует совершить свыше 30 вывозных рейсов по внутренним и международным маршрутам.

    Планируются рейсы в Благовещенск, Анадырь, Певек, Иркутск, Магадан, Сочи, Симферополь, Анталия, Ереван, Чанша, Тенерифе, сообщает РИА Новости.

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    Ситуация с «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. В понедельник авиакомпания признала, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

    Из резервного фонда правительства выделены бюджетные ассигнования в размере 98 миллионов рублей на оплату авиационных горюче-смазочных материалов и оказанных услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов «ВИМ-Авиа».

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