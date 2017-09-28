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    В Петербурге искусство 70-х можно рассмотреть с табуретки. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге искусство 70-х можно рассмотреть с табуретки

    В Петербурге искусство 70-х можно рассмотреть с табуретки

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    В Петербурге искусство 70-х можно рассмотреть с табуретки

    В Петербурге искусство <nobr>70-х</nobr> можно рассмотреть с табуретки

      Центральный выставочный зал «Манеж» отмечает юбилей масштабной экспозицией художников-семидесятников.

      Произведения ленинградских мастеров предоставили сразу несколько музеев города. Живопись, графика, скульптура и фотография позволяют с позиции современности посмотреть на творческие поиски авторов, живших в Ленинграде в 1970-х.

      Также у посетителей будет уникальный шанс в некотором роде побывать и на творческой кухне, расположившись на табуретках и скамейках, специально доставленных из мастерских художников.

      Идею устроить такой ретроспективный показ подсказала самая первая в истории ЦВЗ выставка 1977 года, проходившая под девизом «Искусство должно принадлежать народу». Впрочем, спустя 40 лет повторять набор экспонатов не стали.

      Нынешнюю экспозицию ни в коем случае нельзя считать буквальным путешествием в прошлое. Очень многие работы принадлежат кисти широко известных сегодня авторов. И хотя открывают их с новой, неожиданной стороны, звучат они по-прежнему современно.

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