В Петербурге искусство 70-х можно рассмотреть с табуретки

Центральный выставочный зал «Манеж» отмечает юбилей масштабной экспозицией художников-семидесятников .

Произведения ленинградских мастеров предоставили сразу несколько музеев города. Живопись, графика, скульптура и фотография позволяют с позиции современности посмотреть на творческие поиски авторов, живших в Ленинграде в 1970-х.



Также у посетителей будет уникальный шанс в некотором роде побывать и на творческой кухне, расположившись на табуретках и скамейках, специально доставленных из мастерских художников.



Идею устроить такой ретроспективный показ подсказала самая первая в истории ЦВЗ выставка 1977 года, проходившая под девизом «Искусство должно принадлежать народу». Впрочем, спустя 40 лет повторять набор экспонатов не стали.



Нынешнюю экспозицию ни в коем случае нельзя считать буквальным путешествием в прошлое. Очень многие работы принадлежат кисти широко известных сегодня авторов. И хотя открывают их с новой, неожиданной стороны, звучат они по-прежнему современно.