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    По факту падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково возбудили дело

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    По факту падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково возбудили дело

    По факту падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково возбудили дело

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения женщины с годовалым ребенком с трапа в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте.

    Из сообщения СК: «Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в аэропорту Пулково по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)».

    В сообщении отмечается, что женщина и ее дочь получили травмы, девочку направили в больницу.

    смотретьМать с ребенком упали с трапа в аэропорту Пулково
    Мать с ребенком упали с трапа в аэропорту Пулково
    Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня в районе 19:00. Во время высадки пассажиров, прибывших рейсом 091 «Уральских авиалиний» из Москвы, с трапа с высоты трех метров упали женщина и ее годовалая дочка.

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