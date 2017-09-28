По факту падения женщины с ребенком с трапа в аэропорту Пулково возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения женщины с годовалым ребенком с трапа в аэропорту Пулково. Об этом сообщили в
Северо-Западном следственном управлении СК на транспорте.
Из сообщения СК: «Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в аэропорту Пулково по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“)».
В сообщении отмечается, что женщина и ее дочь получили травмы, девочку направили в больницу.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня в районе 19:00. Во время высадки пассажиров, прибывших рейсом 091 «Уральских авиалиний» из Москвы, с трапа с высоты трех метров упали женщина и ее годовалая дочка.
В сообщении отмечается, что женщина и ее дочь получили травмы, девочку направили в больницу.
Ранее сообщалось, что ЧП произошло сегодня в районе 19:00. Во время высадки пассажиров, прибывших рейсом 091 «Уральских авиалиний» из Москвы, с трапа с высоты трех метров упали женщина и ее годовалая дочка.
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