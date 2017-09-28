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    В Германии из-за распыления газа в школе пострадали более 30 детей

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    В Германии из-за распыления газа в школе пострадали более 30 детей

    В Германии <nobr>из-за</nobr> распыления газа в школе пострадали более 30 детей

    Неизвестный распылил баллончик слезоточивого газа в школе в немецком городе Хан, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.

    По данным пожарной службы города, утром около 11:00 (12:00 по Москве) некоторые ученики начали жаловаться на недомогание — они испытывали резь в глазах, тошноту и затруднение дыхания. Предположительно, кто-то распылил слезоточивый газ в здании учебного учреждения, но виновник пока не установлен, сообщает ТАСС.

    В результате случившегося школьный центр эвакуировали, а занятия были отменены.
    На место прибыли спасатели и скорая помощь. В результате в больницу доставили 31 ребенка. Сообщается, что один из них серьезно пострадал, передает РИА Новости.

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