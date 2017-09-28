В Германии из-за распыления газа в школе пострадали более 30 детей

Неизвестный распылил баллончик слезоточивого газа в школе в немецком городе Хан, федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия.
По данным пожарной службы города, утром около 11:00 (12:00 по Москве) некоторые ученики начали жаловаться на недомогание — они испытывали резь в глазах, тошноту и затруднение дыхания. Предположительно, кто-то распылил слезоточивый газ в здании учебного учреждения, но виновник пока не установлен, сообщает ТАСС.
В результате случившегося школьный центр эвакуировали, а занятия были отменены.
На место прибыли спасатели и скорая помощь. В результате в больницу доставили 31 ребенка. Сообщается, что один из них серьезно пострадал, передает РИА Новости.
В результате случившегося школьный центр эвакуировали, а занятия были отменены.
На место прибыли спасатели и скорая помощь. В результате в больницу доставили 31 ребенка. Сообщается, что один из них серьезно пострадал, передает РИА Новости.
Комментарии