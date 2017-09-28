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    В Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам. Ленинградская область, дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам

    В Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам

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    В Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам

    В Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам

      Сегодня в правительстве Ленинградской области прошло заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших дольщиков, которые не смогли вовремя получить ключи от квартиры.

      Чиновники пытаются найти индивидуальный подход к каждому застройщику, для того чтобы обманутых дольщиков в регионе стало меньше.

      На повестке дня в 47-м регионе пять проблемных адресов. Жилые комплексы расположены в Гатчинском, Выборгском, Всеволожском районах области. По словам председателя комитета госстройнадзора, они разными способами пытаются помочь девелоперам достроить проблемные дома.

      В правительстве Ленинградской области ведут два реестра проблемных объектов. Один их них — федеральный. В нем сейчас около 11 домов. Другой — региональный, в котором числятся 26 недобросовестных застройщиков.

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