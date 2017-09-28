В Ленобласти решают, как помочь обманутым дольщикам и проблемным застройщикам

Сегодня в правительстве Ленинградской области прошло заседание комиссии по вопросам поддержки пострадавших дольщиков, которые не смогли вовремя получить ключи от квартиры.

Чиновники пытаются найти индивидуальный подход к каждому застройщику, для того чтобы обманутых дольщиков в регионе стало меньше.



На повестке дня в 47-м регионе пять проблемных адресов. Жилые комплексы расположены в Гатчинском, Выборгском, Всеволожском районах области. По словам председателя комитета госстройнадзора, они разными способами пытаются помочь девелоперам достроить проблемные дома.



В правительстве Ленинградской области ведут два реестра проблемных объектов. Один их них — федеральный. В нем сейчас около 11 домов. Другой — региональный, в котором числятся 26 недобросовестных застройщиков.