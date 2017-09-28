В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

Агентство Reuters сообщило, что при бомбардировке Идлиба за последнюю неделю погибли 150 мирных жителей. После этого сообщения МИД Франции осудил действия сирийских войск и их союзников.

Но в Минобороны РФ опровергли данные Reuters и пояснили, что российские ВКС наносили удары исключительно по силам Джебхат-ан-Нусры, чтобы сорвать операцию по прорыву боевиков из «акербатского котла».



Кроме того, в Москве уточнили: новая сирийская общественная организация «Гражданская оборона», на которую ссылается Reuters, это все те же «Белые каски», у которых давно неоднозначная репутация даже на Западе. Попытка британских СМИ выдать их под новым брендом — это манипуляция для дилетантов, заявили в российском военном ведомстве.