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    В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе. Минобороны РФ, СМИ, Сирия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

    В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

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    В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

    В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

    В Минобороны опровергли данные Reuters о гибели мирных жителей в Идлибе

      Агентство Reuters сообщило, что при бомбардировке Идлиба за последнюю неделю погибли 150 мирных жителей. После этого сообщения МИД Франции осудил действия сирийских войск и их союзников.

      Но в Минобороны РФ опровергли данные Reuters и пояснили, что российские ВКС наносили удары исключительно по силам Джебхат-ан-Нусры, чтобы сорвать операцию по прорыву боевиков из «акербатского котла».

      Кроме того, в Москве уточнили: новая сирийская общественная организация «Гражданская оборона», на которую ссылается Reuters, это все те же «Белые каски», у которых давно неоднозначная репутация даже на Западе. Попытка британских СМИ выдать их под новым брендом — это манипуляция для дилетантов, заявили в российском военном ведомстве.

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