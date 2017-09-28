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    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро. метро, Москва, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро

    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро

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    • Кадр из видео: @assi_mio / instagram.com
    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро

    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро

    Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро
    • Кадр из видео: @assi_mio / instagram.com

      • На станциях «Нахимовский проспект» и «Боровицкая» Московского метрополитена возникло скопление пассажиров из-за сбоя в движении электропоездов.

      Видеозаписи из метро в Сеть выкладывают очевидцы. На кадрах видны залы метро, переполненные людьми.

      Ранее сообщалось, что на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от «Нагорной» до «Южной» было приостановлено движение поездов. Причиной сбоя могло стать отключение контактного рельса. Также сообщалось о закрытии станций «Серпуховская» и «Нагорная».

      Через некоторое время движение было восстановлено.

      Метро-Аппокалипсис😁 #чтотопошлонетак у станции метро Нагорная, а эхом отразилось на всей ветке. Поезда стоят по 5–10 минуткак на станциях, так и в тоннелях… в итоге народу просто пиСец как много… можно спокойно фильмы про зомби снимать💃🕺🚶‍♀️🚶‍♂️ . #москва #метро #безфильтров #какесть #четверг #осень #сентябрь #работа #работатакаяработа #юмор #народ #зомби #аппокалипсис #фотодня #нравится #селфи #moscow #subway #metro #people #zombie #humor #like #pic #instamoment #instagood #photooftheday

      Публикация от Neon (@denis_neon)









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