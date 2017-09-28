Пользователи соцсетей опубликовали видео коллапса в московском метро

На станциях «Нахимовский проспект» и «Боровицкая» Московского метрополитена возникло скопление пассажиров
из-за сбоя в движении электропоездов.
Ранее сообщалось, что на участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро от «Нагорной» до «Южной» было приостановлено движение поездов. Причиной сбоя могло стать отключение контактного рельса. Также сообщалось о закрытии станций «Серпуховская» и «Нагорная».
Через некоторое время движение было восстановлено.
Метро-Аппокалипсис😁 #чтотопошлонетак у станции метро Нагорная, а эхом отразилось на всей ветке. Поезда стоят по 5–10 минуткак на станциях, так и в тоннелях… в итоге народу просто пиСец как много… можно спокойно фильмы про зомби снимать💃🕺🚶♀️🚶♂️ . #москва #метро #безфильтров #какесть #четверг #осень #сентябрь #работа #работатакаяработа #юмор #народ #зомби #аппокалипсис #фотодня #нравится #селфи #moscow #subway #metro #people #zombie #humor #like #pic #instamoment #instagood #photooftheday
Зашёл в метро Нагорная в семь, и час простоял в перегоне между Нагорной и Нахимовский проспектом. Потом поезд вернулся назад и высадил нас. Объявили, что движения до Южной нет. Поржал над людьми, которые после объявления начали ломиться в приехавший от Нагатинской поезд. ))) #метро #авария #толпа #москва #пешкомдомой
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