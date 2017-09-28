Россия стала первой в мире по росту числа долларовых миллионеров

2016-й год был благоприятным для российских миллионеров. Как говорится в докладе Capgemini, их стало больше почти на 20% — это лучший показатель в мире.

По росту числа долларовых миллионеров Россия оказалась первой в мире. Наша страна обогнала Индонезию, Нидерланды, Норвегию и Таиланд. Причина бурного прироста поголовья богачей — подъем на фондовом рынке. Если в 2015-м он обрушился на фоне геополитических проблем, то в 2016-м индекс РТС вырос в полтора раза.



Теперь в России проживают 182 тысячи человек с активами на миллион долларов и выше. В абсолютных цифрах это немного — в этом рейтинге РФ всего на 15-м месте. На первом, конечно же, США — там миллионеров почти пять миллионов, дальше идут Япония, Германия и Китай.



Примерно 30 процентов своих денег богачи держат в акциях, на втором месте — наличные. А вот популярность инвестиций в недвижимость падает.

