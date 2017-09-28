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    Российские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy. знаменитости, Лос-Анджелес, смерть, СМИ, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy

    Российские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy

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    Российские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy

    Российские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy

    Российские знаменитости вспомнили эротику в запретном в СССР Playboy

      Эротическая империя Playboy лишилась своего отца-основателя: в США на 92-м году жизни скончался Хью Хефнер. Его культовый журнал для мужчин стал самым успешным проектом в истории американской прессы.

      Хью Хефнер стал не просто явлением культуры, он стал культурообразующим фактором. Невозможно посчитать, сколько семейных скандалов произошло из-за найденного под матрасом Playboy.

      Хефнер бы вовсе не порнограф. Выпускник университета в Чикаго, дипломированный психолог, он, помимо разворотов с красотками, печатал произведения Брэдбери, Апдайка, Воннегута. Развороты были, конечно, более привлекательными для массового читателя. В Советском Союзе, куда журнал попадал исключительно контрабандой, эти картинки вообще становились разновидностью валюты.

      Пётр Листерман, телеведущий: «Первый раз в жизни журнал Playboy я увидел в Париже в 1986 году, когда переехал туда жить. Я на поезде возил оттуда в Москву антисоветскую литературу. И меня ловят пограничники, я доставал журнал Playboy и говорил: пацанчики, это вам в подарок. Это было будто я подарил машину „Жигули“».

      Алёна Водонаева, модель: «Секс в нашей стране появился не так давно, как принято считать среди ханжей. Когда мне было 13 лет, я начала читать этот журнал, который появился в моем городе Тюмени, и я хочу сказать, там были откровенные фотографии: Вика Дронова, Инга Ильм. Съемки были даже откровеннее, чем сейчас».

      Хью Хефнера похоронят в Лос-Анджелесе, рядом с могилой Мэрилин Монро, он еще 25 лет назад выкупил для себя это место. Он совершенно по-особому любил женщин, а главное, в них разбирался. Раз уж его третья жена, которая на 60 лет моложе, по брачному договору не получит в наследство ничего из 43 миллионов его денег.

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