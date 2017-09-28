В театре «Мюзик-Холл» рассказали о главных премьерах осени

Петербургский музыкальный театр готовится к новому сезону, который стартует 29 сентября.

В театре «Мюзик-Холл» состоялась репетиция перед открытием нового сезона с участием собственного симфонического оркестра. Этот коллектив в театре только второй год. Начать решили ярко. С итальянским темпераментом дирижировал гражданин России Фабио Манстранджело.



В первом концерте, который состоится уже завтра, прозвучат произведения Рахманинова и симфоническая поэма «Мцыри» Ипполитова-Иванова. Солистом пригласили молодого, но уже виртуозного пианиста Мирослава Култышева.



Полным ходом в «Мюзик-Холле» идут и репетиции премьерных спектаклей. 20 октября зрителям покажут хоррор-мюзикл «Портрет Дориана Грея». Над костюмами работает петербургский художник Алина Герман. Кроме того, театр договорился с композитором Максимом Дунаевским об использовании его музыки в спектакле «Мэри Поппинс с нами».



Сегодня же в «Мюзик-Холле» рассказали, что готовятся широко отметить 100-летие Ильи Рахлина, который в 80-е годы вернул театр в это здание.



Свой день рождения встретит на сцене и маэстро Фабио Мастранджело. 27 ноября он представит двухчасовую светомузыкальную программу с мелодиями из популярных советских комедий и знаменитых голливудских фильмов.