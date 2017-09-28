В Москве обсудили подготовку к Всемирному фестивалю молодежи и студентов

В Москве сегодня обсуждали подготовку ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов, до начала которого остается чуть больше двух недель.

У истоков этого форума стояли левые молодежные организации, и в честь 70-летия фестивального движения депутаты-коммунисты собрали за круглым столом представителей оргкомитета и студенческих коллективов. Говорили на встрече о необходимости снятия западных санкций и о том, как преодолеть барьеры пропаганды.



СССР принимал фестиваль в 1957-м и в 1985 году, гости приезжали в Москву. На этот раз, впервые в истории, форум пройдет по всей стране. Церемония открытия состоится в столице, главная фестивальная площадка будет в Сочи, а еще молодежные делегации примут в 15 регионах — от Калининграда до Владивостока. В Ижевске молодежь пригласят на чаепитие знаменитые «Бурановские бабушки», участницы «Евровидения».



На фестиваль в Россию приедут 20 тысяч молодых профессионалов в разных сферах. Откроется форум 14 октября парадом-карнавалом на улицах Москвы.