Специалисты бьют тревогу из-за расплодившихся в России лжеветеринаров

Российская ветеринарная ассоциация бьет тревогу: в стране появляется все больше лжеветеринарных клиник.
На форумах владельцев животных — десятки историй, когда питомец попал в руки непрофессионального ветеринара. Дело в том, что в России нет обязательного лицензирования такого рода деятельности и открыть ветклинику может практически любой человек. Часто владельцы набирают специалистов без образования — лишь бы приносили доход.
Сейчас, когда рейтинги клиник в Интернете накручивают их же сотрудники, способов найти профессиональных ветеринаров немного: ознакомиться с дипломом о высшем очном образовании, пообщаться с другими клиентами клиники и обращать внимание на то, как специалисты ведут себя на работе.
Владимир Алёшин, ветеринарный врач — хирург: «Бывают случаи: приезжают владельцы и жалуются на то, что врач, подойдя к больному животному, брезгливо смотрит, поднимает двумя пальчиками и говорит: „Что вы мне привезли грязную тварь?“».
На горячую линию Центра правовой зоозащиты ежедневно поступают десятки звонков. Владельцы кошек и собак консультируются, как наказать специалиста, который поставил животному неверный диагноз или халатно провел операцию питомцу. Теоретически можно подать в суд, но нужно иметь на руках доказательства.
Анна Разинова, юрист Центра правовой зоозащиты: «В клинике, конечно, должны быть какие-либо документы, либо это может называться журналом, либо карточкой животного. Но то, что есть чеки, — этого уже достаточно. Необходимо через ветеринарное управление попросить создать комиссию, которая бы расследовала этот случай, а потом уже обращаться в суд».
Подробности — в видеоматериале.
Сейчас, когда рейтинги клиник в Интернете накручивают их же сотрудники, способов найти профессиональных ветеринаров немного: ознакомиться с дипломом о высшем очном образовании, пообщаться с другими клиентами клиники и обращать внимание на то, как специалисты ведут себя на работе.
Владимир Алёшин, ветеринарный врач — хирург: «Бывают случаи: приезжают владельцы и жалуются на то, что врач, подойдя к больному животному, брезгливо смотрит, поднимает двумя пальчиками и говорит: „Что вы мне привезли грязную тварь?“».
На горячую линию Центра правовой зоозащиты ежедневно поступают десятки звонков. Владельцы кошек и собак консультируются, как наказать специалиста, который поставил животному неверный диагноз или халатно провел операцию питомцу. Теоретически можно подать в суд, но нужно иметь на руках доказательства.
Анна Разинова, юрист Центра правовой зоозащиты: «В клинике, конечно, должны быть какие-либо документы, либо это может называться журналом, либо карточкой животного. Но то, что есть чеки, — этого уже достаточно. Необходимо через ветеринарное управление попросить создать комиссию, которая бы расследовала этот случай, а потом уже обращаться в суд».
Подробности — в видеоматериале.
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