Возрожденный баскетбольный «Спартак» начинает сезон в Суперлиге

Знаменитая петербургская команда, заново начавшая свою историю, за три года добралась в элитный дивизион и строит перспективные планы на будущее.
Через несколько дней один из старейших баскетбольных клубов страны, легендарный «Спартак» официально стартует во втором по значимости дивизионе чемпионата России. «Спартак» поднялся в элиту отечественного баскетбола спустя всего три года после перезапуска.
Клуб сначала официально перестал существовать, а затем зарегистрировался вновь. При этом сохранив главный принцип существования команды: как минимум половина состава — воспитанники городской баскетбольной школы. Свой первый матч в Суперлиге «Спартак» проведет против «Иркута» из Иркутска.
Бюджет клуба на этот сезон чуть более 20 миллионов рублей. По словам руководителей команды, этого будет достаточно, чтобы она крепко стояла на ногах. Кроме того, уже сейчас есть несколько серьезных предложений от потенциальных спонсоров, которые позволят команде бороться за возвращение в главный турнир страны — Единую лигу ВТБ.
Клуб сначала официально перестал существовать, а затем зарегистрировался вновь. При этом сохранив главный принцип существования команды: как минимум половина состава — воспитанники городской баскетбольной школы. Свой первый матч в Суперлиге «Спартак» проведет против «Иркута» из Иркутска.
Бюджет клуба на этот сезон чуть более 20 миллионов рублей. По словам руководителей команды, этого будет достаточно, чтобы она крепко стояла на ногах. Кроме того, уже сейчас есть несколько серьезных предложений от потенциальных спонсоров, которые позволят команде бороться за возвращение в главный турнир страны — Единую лигу ВТБ.
Комментарии