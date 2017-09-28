Пёс-2
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Пёс-2

    Маленькая канадка стащила попкорн у принца Гарри на матче: видео

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    Маленькая канадка стащила попкорн у принца Гарри на матче: видео

    Маленькая канадка стащила попкорн у принца Гарри на матче: видео

    В соцсетях набирает популярность ролик с принцем Гарри и двухлетней жительницей Торонто, опустошающей ведро с попкорном монаршей особы.

    Забавное видео сняли во время спортивных соревнований по волейболу для военнослужащих-инвалидов Invictus Games. Соседка принца Гарри Эмили Хенсон воспользовалась тем, что он о чем-то оживленно беседовал со своим знакомым, и как ни в чем не бывало принялась опустошать ведерко с попкорном. Гарри сначала не обратил внимание на это, но потом застал девчушку за «преступлением», стал развлекать ее, строить гримасы.

    Ролик стал невероятно популярным в социальных сетях, сообщает сайт Газета.Ru.

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