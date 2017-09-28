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    Фанат расцеловал бутсы Месси во время матча в Лиссабоне: видео

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    Фанат расцеловал бутсы Месси во время матча в Лиссабоне: видео

    Фанат расцеловал бутсы Месси во время матча в Лиссабоне: видео

    Фанат расцеловал бутсы Месси во время матча в Лиссабоне: видео
  • Фото: Associated Press © 2017, Armando Franca

    • Болельщик выбежал на поле в матче Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и испанской «Барселоной», упал перед Лионелем Месси на колени и поцеловал его бутсы.

    Встреча группы D, состоявшаяся в среду в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барселоны». Во время паузы в игре темнокожий болельщик подбежал к Месси и обнял его.

    После этого между болельщиком и футболистом завязался непродолжительный разговор, а в самом конце молодой человек опустился на колени и поцеловал бутсы игрока. Поле фанат покидал в сопровождении стюардов.

    Месси отреагировал на поведение болельщика благожелательно: тоже обнял, похлопал по плечу и пожал руку.

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