Фанат расцеловал бутсы Месси во время матча в Лиссабоне: видео

Болельщик выбежал на поле в матче Лиги чемпионов между лиссабонским «Спортингом» и испанской «Барселоной», упал перед Лионелем Месси на колени и поцеловал его бутсы.

Встреча группы D, состоявшаяся в среду в Лиссабоне, закончилась со счетом 1:0 в пользу «Барселоны». Во время паузы в игре темнокожий болельщик подбежал к Месси и обнял его.



После этого между болельщиком и футболистом завязался непродолжительный разговор, а в самом конце молодой человек опустился на колени и поцеловал бутсы игрока. Поле фанат покидал в сопровождении стюардов.



Месси отреагировал на поведение болельщика благожелательно: тоже обнял, похлопал по плечу и пожал руку.



