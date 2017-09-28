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    В Петербурге обкатывают белорусский электробус. Санкт-Петербург, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге обкатывают белорусский электробус

    В Петербурге обкатывают белорусский электробус

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    В Петербурге обкатывают белорусский электробус

    В Петербурге обкатывают белорусский электробус

      Автобусный парк Петербурга плавно и бесшумно въезжает в новую эру пассажирских перевозок.

      Сегодня на предприятии презентовали еще один опытный образец электробуса (это автобус на электрической тяге) для обкатки по Приморскому району.

      Экологичная белорусская модель по сравнению с уже протестированным в октябре прошлого года двухсекционным составом от КамАЗа имеет небольшой запас автономного хода — около 15 километров. Зато на экспресс-зарядку требуется всего пять минут.

      Разработчики отмечают также наличие пандуса для маломобильных пассажиров. Окончательное решение о том, какие именно электробусы выйдут на маршрут в Петербурге, городские власти примут после того, как осенью будут протестированы еще несколько опытных моделей.

      Сегодня журналистам показали и другие технические новинки второго парка. Среди них уникальный для Северо-Запада моечный комплекс (любой состав обрабатывается там в статичном положении за три минуты) и покрасочный цех. Он пока не имеет аналогов в стране, поэтому рассчитан на все автобусные хозяйства города. На реализацию проекта компания потратила 82 миллиона рублей.

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