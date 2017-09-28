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    Глава Генштаба ВСУ отказался быть «крайним» за пожар под Винницей

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    Глава Генштаба ВСУ отказался быть «крайним» за пожар под Винницей

    Глава Генштаба ВСУ отказался быть «крайним» за пожар под Винницей

    Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко прокомментировал заявления секретаря СНБО Александра Турчинова, призвавшего наказать высших военных чиновников страны.

    Виктор Муженко: «Для тех, кто еще не понял, — обвинить меня, моих подчиненных в бездеятельности не получится. Назначить крайних не выйдет. Для управления Вооруженными силами выстроена четкая вертикаль с верховным главнокомандующим во главе».

    Муженко выразил уверенность, что те, кто обвиняет его в бездействии, хотят «на этом фоне реализовать свои политические амбиции».

    Щодо події в Калинівці.

    1. Завдяки вмілим, злагодженим і навіть героїчним діям, перш за все, особового складу 48 арсен…

    Опубликовано Віктором Муженко 28 сентября 2017 г.


    Как сообщалось, Турчинов призвал привлечь к ответственности украинских военных, виновных в пожаре на складе боеприпасов в Винницкой области. При этом начать, по мнению секретаря СНБО, нужно с начальника Генштаба.

    смотретьНа складе под Винницей прекратились взрывы
    На складе под Винницей прекратились взрывы
    Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсии на складе. По его словам, в одной из воинских частей два старших офицера, которые охраняли склады с ракетами для комплекса «Точка-У», были обнаружены в пьяном состоянии.

    Опубликовано НТВ 27 сентября 2017 г.

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