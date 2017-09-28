Петербуржцы будут добираться до платформы метро «Новокрестовская» на траволаторе и лифте

Питерский
вице-губернатор Албин проинспектировал строительство станции метро «Новокрестовская».
Игорь Албин со скоростью состава метро проносится по всем помещениям будущего вестибюля станции «Новокрестовская», которых здесь очень много. Ведь новая станция будет одной из самых больших в подземке. Здесь четыре этажа: вход, вестибюль с кассами, служебные комнаты и сама платформа.
Максим Лупа, инженер ПТО станции «Новокрестовская»: «У нас на станции две лифтовых шахты. Они предназначены для обслуживания станции и для доставки пассажиров с кассового блока прямиком на платформу».
Поехать вниз можно будет и более привычными способами. От входа к турникетам повезут траволаторы, дальше — эскалаторы. Их на станции целых 12. Нет, не из-за глубины. Просто в «Новокрестовской» два симметричных вестибюля с кассами. По проекту в час она сможет принимать свыше 30 тысяч пассажиров. То есть без особых проблем обслуживать обычные матчи «Зенита». Но путь к платформе кажется долгим и тернистым, хотя сама станция неглубокого заложения.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, «Новокрестовская» внутри чем-то будет напоминать даже станции «Купчино» и «Девяткино». Всё из-за того, что поезда будут проходить по центру зала, а платформы располагаться по бокам.
Более того, дальше пути будут уходить в один тоннель. И метростроители даже шутят, что при желании люди смогут помахать проезжающему мимо составу. Если, конечно, сумеют кого-нибудь разглядеть на большой скорости.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Особенность станции „Новокрестовская“ заключается в том, что это будет полноценная пересадочная станция с дальнейшим развитием метро в сторону Лахты. Потому что на территории Лахты подразумевается создать транспортно-пересадочный узел».
Максим Лупа, инженер ПТО станции «Новокрестовская»: «У нас на станции две лифтовых шахты. Они предназначены для обслуживания станции и для доставки пассажиров с кассового блока прямиком на платформу».
Поехать вниз можно будет и более привычными способами. От входа к турникетам повезут траволаторы, дальше — эскалаторы. Их на станции целых 12. Нет, не из-за глубины. Просто в «Новокрестовской» два симметричных вестибюля с кассами. По проекту в час она сможет принимать свыше 30 тысяч пассажиров. То есть без особых проблем обслуживать обычные матчи «Зенита». Но путь к платформе кажется долгим и тернистым, хотя сама станция неглубокого заложения.
Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, «Новокрестовская» внутри чем-то будет напоминать даже станции «Купчино» и «Девяткино». Всё из-за того, что поезда будут проходить по центру зала, а платформы располагаться по бокам.
Более того, дальше пути будут уходить в один тоннель. И метростроители даже шутят, что при желании люди смогут помахать проезжающему мимо составу. Если, конечно, сумеют кого-нибудь разглядеть на большой скорости.
Игорь Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга: «Особенность станции „Новокрестовская“ заключается в том, что это будет полноценная пересадочная станция с дальнейшим развитием метро в сторону Лахты. Потому что на территории Лахты подразумевается создать транспортно-пересадочный узел».
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