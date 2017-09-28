Главный бухгалтер «ВИМ-Авиа» отрицает вину в хищениях

Главбух авиакомпании
«ВИМ-Авиа» Екатерина Пантелеева, задержанная по делу о хищениях денег пассажиров, отказалась признать свою вину.
Адвокат подозреваемой Екатерина Павловская рассказала, что ее подзащитная дала развернутые показания в связи с массовой отменой рейсов «ВИМ-Авиа».
Екатерина Павловская: «Накануне, будучи допрошенной в качестве свидетеля, моя подзащитная дала следователю очень подробные показания, объясняя причины случившегося. Но никакие хищения она, конечно, не признаёт. Это абсурд».
Адвокат уточнила, что Пантелеева приехала в СК накануне в 17:00, а допрос длился почти всю ночь. Утром было оформлено ее задержание. Пока главный бухгалтер общалась со следователями только в качестве свидетеля, ее допрос как подозреваемой еще не проводился.
Екатерина Павловская: «Так как допрос в качестве свидетеля длился почти всю ночь без сна и еды, Пантелеева попросила отложить ее допрос в качестве подозреваемой. Он состоится, как ожидается, завтра утром».
По словам Павловской, у нее взяли подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому она не может комментировать ход расследования. Но адвокат уточнила, что решение о мере пресечения Пантелеевой, вероятно, будет принято в суде в пятницу, 29 сентября. Тогда же будет рассмотрен вопрос об аресте гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева.
Напомним, после массовых задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По поручению главы Следственного комитета оно было передано в центральный аппарат СК.
Тысячи российских туристов застряли за границей из-за проблем с авиаперевозчиком. Но пострадали не только наши соотечественники: в России находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга.
Екатерина Павловская: «Накануне, будучи допрошенной в качестве свидетеля, моя подзащитная дала следователю очень подробные показания, объясняя причины случившегося. Но никакие хищения она, конечно, не признаёт. Это абсурд».
Адвокат уточнила, что Пантелеева приехала в СК накануне в 17:00, а допрос длился почти всю ночь. Утром было оформлено ее задержание. Пока главный бухгалтер общалась со следователями только в качестве свидетеля, ее допрос как подозреваемой еще не проводился.
Екатерина Павловская: «Так как допрос в качестве свидетеля длился почти всю ночь без сна и еды, Пантелеева попросила отложить ее допрос в качестве подозреваемой. Он состоится, как ожидается, завтра утром».
По словам Павловской, у нее взяли подписку о неразглашении тайны следствия, поэтому она не может комментировать ход расследования. Но адвокат уточнила, что решение о мере пресечения Пантелеевой, вероятно, будет принято в суде в пятницу, 29 сентября. Тогда же будет рассмотрен вопрос об аресте гендиректора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева.
Напомним, после массовых задержек и отмен рейсов «ВИМ-Авиа» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По поручению главы Следственного комитета оно было передано в центральный аппарат СК.
Тысячи российских туристов застряли за границей из-за проблем с авиаперевозчиком. Но пострадали не только наши соотечественники: в России находятся около 3000 туристов из Китая, сотни из них не смогли вылететь накануне из Москвы и около 1000 — сегодня из Санкт-Петербурга.
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